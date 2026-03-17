Mudik Aman dan Nyaman, BRI Life Hadirkan Asuransi MODI

jpnn.com, JAKARTA - BRI Life menghadirkan solusi perlindungan melalui produk asuransi MODI, guna memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas perjalanan serta momen kebersamaan keluarga.

Direktur BRI Life Sutadi menjelaskan seiring dengan meningkatnya tren perjalanan lebaran tahun ini, BRI Life turut menghadirkan solusi perlindungan jiwa melalui berbagai produk asuransi kecelakaan, salah satunya asuransi MODI-MOtraveling.

“Pada mudik tahun ini, masyarakat dapat memilih asuransi MODI-MOtravelling dari BRI Life, sebagai perlindungan terhadap resiko kecelakaan selama perjalanan. Dengan perlindungan ini, masyarakat dapat merasa lebih tenang dan nyaman mulai dari keberangkatan menuju kampung halaman hingga kembali pulang," ujar Sutadi.

MODI merupakan produk asuransi digital yang dapat diakses secara langsung, tanpa proses administrasi yang kompleks.

Seluruh proses, mulai dari pemilihan paket, pembelian polis, hingga pemantauan polis, dilakukan secara daring sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan kapan saja dan di mana saja.

Dengan premi ringan dan fleksibel, serta pilihan masa asuransi mulai harian hingga tahunan dan uang pertanggungan mencapai Rp100 juta, MOtraveling mudah didapatkan oleh masyarakat, tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan hadir dengan proses pendaftaran yang cepat dan praktis.

“Kami berharap, masyarakat dapat menikmati perlindungan mudik dengan cara yang lebih aman dan efisien, serta memastikan momen kebersamaan selama lebaran tetap penuh kenangan indah,” imbuh Sutadi.

Terkait dengan program Mudik Gratis BUMN 2026 dengan tema “Mudik Aman, Berbagi Harapan”, BRI Life bersinergi dengan BRI memberikan perlindungan kecelakaan diri dari asuransi ‘Double Care’ (Personal Accident) selama perjalanan bagi para peserta mudik dan juga para awak bus”.