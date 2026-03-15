Mudik Bareng 2026, Pertamina Berangkatkan Lebih dari 5.000 Peserta

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan bersama dengan Komisaris Independen Pertamina Nanik S Deyang, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dan Direktur SPPU Pertamina Emma Sri Martini melakukan flag off Pelepasan rombongan mudik saat kegiatan Pertamina Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 yang diselenggarakan di Lapangan Teater Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Minggu (15/03/2026). Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - PT Pertamina (Persero) kembali menggelar program Mudik Bersama pada 2026 dengan mengusung tema “Mudik Aman Berbagi Harapan”.

Dalam program ini, Pertamina memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa dengan mengerahkan sebanyak 153 unit bus.

Pelepasan peserta mudik berlangsung di kawasan Taman Mini Indonesia Indah pintu 3, Jakarta, pada Minggu (15/3).

Program Mudik Bersama itu menjadi salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri, sekaligus menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi para peserta.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan program ini merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

“Saya mengapresiasi seluruh Perwira Pertamina yang sudah bekerja keras menyelenggarakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita. Mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi perjalanan yang membawa hati untuk bertemu dengan keluarga di kampung masing-masing,” ujar Iriawan.

Dia menambahkan, kegiatan Mudik Bersama juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi nilai penting dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya saat momentum Lebaran.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bahwa tradisi mudik memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI