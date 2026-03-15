Mudik Bareng Pertamina Dorong Perjalanan Aman & Hemat BBM

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberangkatkan peserta program Mudik Bareng Pertamina 2026 ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa pada 15 Maret 2026 di Jakarta.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H sekaligus mendorong perjalanan yang lebih aman, efisien, dan hemat BBM.

Baron menjelaskan lewat program mudik gratis ini, ribuan pemudik akan diberangkatkan secara bersama-sama menggunakan moda transportasi bus menuju 23 kota tujuan.

Selain memberikan kenyamanan dan keamanan perjalanan, program ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik secara lebih hemat.

Menurut Baron, Mudik Bareng Pertamina tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat.

Namun, memberikan dampak positif terhadap keamanan masyarakat saat kembali ke kampung halaman, dibandingkan menggunakan kendaraan roda dua dengan muatan berlebih, serta mendukung efisiensi penggunaan energi.

“Dengan mudik secara bersama-sama menggunakan transportasi massal, perjalanan menjadi lebih efisien, aman, nyaman, sekaligus membantu menghemat penggunaan BBM,” ujar Baron.

Kegiatan ini juga bagian dari mendukung arahan Pemerintah untuk hemat BBM dalam menghadapi situasi dinamika energi global.