Mudik Bareng Pertamina Tak Hanya Hadirkan Kemudahan Bagi Warga, Tetapi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberangkatkan peserta program Mudik Bareng Pertamina 2026 ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa di Jakarta pada Minggu (15/3).

Program itu menjadi salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri sekaligus mendorong perjalanan yang lebih aman, efisien, dan hemat BBM.

Melalui program mudik gratis ini, ribuan pemudik akan diberangkatkan secara bersama-sama menggunakan moda transportasi bus menuju 23 kota tujuan.

Selain memberikan kenyamanan dan keamanan perjalanan, program itu diharapkan mampu membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik secara lebih hemat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan Mudik Bareng Pertamina tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keamanan masyarakat saat kembali ke kampung halaman, dibandingkan menggunakan kendaraan roda dua dengan muatan berlebih, serta mendukung efisiensi penggunaan energi.

“Dengan mudik secara bersama-sama menggunakan transportasi massal, perjalanan menjadi lebih efisien, aman, nyaman, sekaligus membantu menghemat penggunaan BBM,” ujar Baron.

Kegiatan ini juga bagian dari mendukung arahan Pemerintah untuk hemat BBM dalam menghadapi situasi dinamika energi global.

“Perjalanan mudik dengan kendaraan bersama dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, sehingga berkontribusi pada penghematan konsumsi bahan bakar serta membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode mudik Lebaran,” terang Baron lagi.