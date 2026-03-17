menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ramadan » Seputar Mudik » Mudik Gratis 2026, IKA Usakti Berangkatkan Civitas Akademika ke Kampung Halaman

Mudik Gratis 2026, IKA Usakti Berangkatkan Civitas Akademika ke Kampung Halaman

Mudik Gratis 2026, IKA Usakti Berangkatkan Civitas Akademika ke Kampung Halaman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
IKA Trisakti kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap mahasiswa dan civitas akademika dengan menghadirkan program Mudik Gratis 2026.

jpnn.com, JAKARTA - IKA Trisakti kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap mahasiswa dan civitas akademika dengan menghadirkan program Mudik Gratis 2026.

Inisiatif ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman tanpa terbebani biaya transportasi.

Program ini secara khusus ditujukan bagi civitas akademika Universitas Trisakti, dengan dua kota tujuan utama, yaitu Yogyakarta dan Surabaya.

Baca Juga:

Untuk rute Yogyakarta, peserta akan melalui jalur Kartosuro – Klaten – Prambanan – Kalasan – Yogyakarta.

Sementara itu, rute Surabaya mencakup Solo – Sragen – Ngawi – Madiun – Surabaya, memberikan akses bagi peserta dari berbagai titik di Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Pelepasan perserta dilaksanakan pada Selasa (17/03) pukul 13.00 WIB di Kampus A (Grogol), Universitas Trisakti, Jakarta Barat

Mudik gratis ini dilepas langsung oleh Sekjen IKA TRISAKTI Lukman Sungkar (alumni FE Usakti) dan didampingi oleh Kaprodi Akuntansi Dr. Murtanto.

Dalam sambutannya, Sekjen IKA Trisakti menyampaikan kegiatan ini rutin dilaksanakan atas arahan Ketua Umum IKA Trisakti Maman Abdurrahman yang juga merupakan Menteri UMKM RI.

Program ini secara khusus ditujukan bagi civitas akademika Universitas Trisakti, dengan dua kota tujuan utama, yaitu Yogyakarta dan Surabaya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

