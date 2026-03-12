Mudik Jadi Aman & Tenang dengan Perlindungan Asuransi Jasindo, Premi Mulai Rp10 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Jasindo menggaungkan Program Asuransi Mudik sebagai solusi perlindungan bagi masyarakat selama melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Program tersebut dihadirkan sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi, khususnya pada momen dengan tingkat mobilitas tinggi seperti mudik Lebaran.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana mengatakan periode mudik Lebaran merupakan salah satu momen dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kesiapan dari sisi perlindungan risiko.

“Momentum mudik Lebaran selalu diiringi dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Melalui Program Asuransi Mudik ini, Asuransi Jasindo ingin memberikan rasa tenang dan aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman, sekaligus memberikan perlindungan terhadap rumah yang ditinggalkan,” ujar Brellian.

Brellian menuturkan program ini merupakan produk asuransi kecelakaan diri dengan manfaat utama perlindungan kecelakaan diri hingga Rp 100 juta yang memberikan perlindungan selama perjalanan mudik, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, dengan premi yang terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.

Program ini dilengkapi dengan sejumlah manfaat tambahan seperti perlindungan rumah tinggal, santunan ambulans, serta biaya evakuasi apabila terjadi kecelakaan.

Dengan mengaktifkan asuransi tersebut, masyarakat tidak hanya terlindungi dari risiko kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan, tetapi juga mendapatkan perlindungan lainnya antara lain asuransi kebongkaran rumah tinggal yang dapat memberikan ganti rugi hingga Rp 7,5 juta.

Kemudian asuransi kebakaran rumah tinggal dengan nilai ganti rugi hingga Rp 50 juta, santunan biaya evakuasi yang meliputi biaya evakuasi medis ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai hingga biaya pemulangan jenazah masing-masing maksimal Rp 1,5 juta, serta santunan ambulans akibat kecelakaan yang mencapai Rp 1,5 juta.