Mudik Lebaran 2026: Ada Diskon Tarif Tol Sebesar 30 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Salah satunya melalui kebijakan potongan tarif tol sebesar 30 persen yang diumumkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Kebijakan itu diharapkan bisa meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong masyarakat berangkat lebih awal, sehingga kepadatan kendaraan tidak menumpuk pada puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada pekan terakhir Maret 2026.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional agar perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman.

Menurutnya, kondisi jalan nasional saat ini berada dalam kondisi mantap sehingga dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

“Insya Allah nanti sesuai yang disampaikan Kepala BPJT, diskon 30 persen itu akan kami terapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Potongan tarif tersebut berlaku untuk perjalanan jarak terjauh di sejumlah ruas tol tertentu dengan sistem pembayaran non-tunai.

Program juga diberlakukan dalam dua periode, yakni saat arus mudik dan arus balik.