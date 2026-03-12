menu
Mudik Lebaran 2026, ASDP Prediksi Penumpang Naik 9 Persen

Mudik Lebaran 2026, ASDP Prediksi Penumpang Naik 9 Persen

Mudik Lebaran 2026, ASDP Prediksi Penumpang Naik 9 Persen
PT ASDP Indonesia mengungkapkan layanan penyeberangan diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang pada Angkutan Lebaran 2026. Foto: ASDP

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia mengungkapkan layanan penyeberangan diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang pada Angkutan Lebaran 2026.

ASDP memprediksi kenaikan peningkatan mencapai sekitar 5,8 juta penumpang atau meningkat 9,4 persen, serta 1,4 juta kendaraan atau naik 9,3 persen pada 15 lintasan penyeberangan yang menjadi pantauan nasional.

Lintasan tersebut merupakan jalur dengan tingkat mobilitas tinggi selama periode mudik, meliputi Merak – Bakauheni, Ciwandan – Wika Beton, Bojonegara – Muara Pilu, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Jangkar – Lembar, Kayangan – Pototano, Kariangau – Penajam, Bajoe – Kolaka, Hunimua – Waipirit, Bira – Pamatata, Bolok – Rote, Bitung – Ternate, Ajibata – Ambarita, Telaga Punggur – Tanjung Uban, Tanjung Api-Api – Tanjung Kalian, serta Nias – Sibolga.

Direktur Operasional dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Lasse, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat tersebut telah diantisipasi melalui kesiapan operasional yang matang agar layanan penyeberangan tetap berjalan optimal.

“Periode Angkutan Lebaran merupakan momentum penting bagi layanan penyeberangan karena meningkatnya mobilisasi masyarakat. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh elemen operasional telah dipersiapkan dengan baik, mulai dari kesiapan armada hingga kualitas fasilitas dan layanan di pelabuhan,” ujar Rio.

Secara nasional, ASDP melayani 320 lintasan penyeberangan, terdiri dari 91 lintasan komersial dan 229 lintasan perintis, dengan dukungan 222 kapal yang beroperasi melalui 37 pelabuhan yang dikelola oleh 27 cabang.

Lintasan Jawa – Sumatera – Bali menjadi jalur dengan mobilitas tertinggi selama periode Lebaran.

Pada rute Jawa–Sumatera, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai 1,56 juta orang (naik 10,3 persen) dengan 371.653 kendaraan (naik 9,9 persen).

PT ASDP Indonesia mengungkapkan layanan penyeberangan diproyeksikan mengalami lonjakan penumpang pada Angkutan Lebaran 2026.

