Mudik Lebaran 2026: Bengkel Siaga Suzuki Kembali Hadir untuk Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang musim mudik Lebaran 2026, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyiapkan dukungan layanan purnajual melalui program Suzuki Bengkel Siaga.

Sebanyak 71 titik layanan disebar di sejumlah jalur utama mudik untuk memastikan kendaraan pelanggan tetap dalam kondisi prima selama perjalanan.

Program akan berlangsung pada 18–25 Maret 2026 dan mencakup berbagai wilayah strategis, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi.

Penempatan bengkel difokuskan di rute-rute dengan arus kendaraan tinggi, sehingga pengguna mobil maupun sepeda motor Suzuki dapat dengan mudah memperoleh layanan jika menghadapi kendala di perjalanan.

Kesiapan jaringan layanan sejalan dengan proyeksi meningkatnya mobilitas masyarakat saat Lebaran.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sekitar 143,91 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan selama musim mudik 2026.

Dari jumlah tersebut, sekitar 76,24 juta orang menggunakan mobil pribadi dan 24,08 juta lainnya memilih sepeda motor.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret, sementara arus balik diperkirakan memuncak pada 24 Maret.