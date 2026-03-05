Mudik Lebaran 2026, Garuda Indonesia Diskon Tiket 20 Persen
jpnn.com - JAKARTA - Garuda Indonesia mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026.
Maskapai penerbangan itu memberikan diskon tiket hingga 20 persen melalui Program “Takjil Ramadan” pada seluruh rute baik domestik maupun internasional.
"Garuda Indonesia membuka perang harga menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kami meluncurkan promo Takjil Ramadan dengan diskon tiket hingga 20 persen untuk seluruh rute domestik dan internasional," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H. Kairupan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (5/3).
Dia menyampaikan promo berlaku untuk pemesanan 2–8 Maret 2026, dengan periode perjalanan hingga 7 September 2026. Diskon bisa diakses lewat kanal resmi Garuda, termasuk situs dan aplikasi FlyGaruda, serta online travel agent mitra.
Glenny mengatakan calon penumpang cukup memasukkan kode "MUDIK26” saat melakukan transaksi.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa menjelang arus mudik, permintaan tiket biasanya meningkat tajam sehingga pihaknya memilih lebih awal menekan harga melalui program diskon.
“Menjelang arus mudik, kami buka akses tarif yang lebih kompetitif lewat promo Takjil Ramadan agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih awal dengan nyaman dan tetap terjangkau,” tuturnya.
Rute domestik yang masuk program antara lain, Jakarta–Makassar (pergi pulang/pp) mulai Rp 4 jutaan, Jakarta–Palembang mulai Rp 2 jutaan, Jakarta–Palu dan Jakarta–Pekanbaru mulai Rp 3,4 jutaan, serta Makassar–Kendari mulai Rp 1,4 jutaan.
