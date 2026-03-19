Mudik Lebaran 2026, Kapolri Listyo Sebut Angka Kecelakaan Turun 40 Persen

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memantau arus mudik di Stasiun Yogyakarta pada Rabu (18/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa sejauh ini angka kecelakaan lalu lintas di momen arus mudik Lebaran mengalami penurunan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memantau arus mudik di Stasiun Yogyakarta pada Rabu malam (18/3).

Orang nomor satu di Polri itu mengatakan kecelakaan lalu lintas menurun cukup signifikan dibandingkan tahun lalu.

"Sampai hari ini angka laka masih relatif lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Per hari ini angkanya turun 40 persen," kata Listyo. 

Kabar baik tersebut ia harapkan mampu terjaga hingga rangkaian agenda mudik berakhir. 

"Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai dengan rangkaian mudik dan nanti balik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengimbau agar masyarakat yang yang melakukan perjalanan mudik untuk senantiasa berhati-hati selama perjalanan.

Pemudik diminta memanfaatkan rest area di sejumlah titik untuk menjaga kondisi tubuh sehingga bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat sampai tujuan. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI