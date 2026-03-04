Mudik Lebaran 2026: Mitsubishi Gelar Program Purnajual Khusus
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, satu hal yang tak pernah berubah: perjalanan jauh butuh persiapan matang, terutama soal kendaraan.
Menyadari momen krusial itu, PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali menggulirkan program purnajual bertajuk Lebaran Campaign 2026.
Kampanye bukan sekadar promo musiman. MMKSI ingin memastikan konsumen Mitsubishi bisa berangkat ke kampung halaman dengan rasa tenang.
Program tersebut tersedia di seluruh jaringan dealer resmi Mitsubishi Motors, termasuk fasilitas Bodi & Cat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Director of Product Service & Branding Strategy Division MMKSI, Kazuto Azuma, menegaskan bahwa kampanye ini dirancang untuk memberi nilai tambah yang relevan bagi pelanggan, khususnya dalam menyambut periode mudik.
"Dukungan yang dihadirkan difokuskan pada kesiapan kendaraan agar tetap prima sepanjang perjalanan," ucap Kazuto.
Lebaran Campaign 2026 dibagi dalam dua fase. Tahap pertama berlangsung 1–31 Maret 2026.
Kedua, program Bodi & Paint hadir dengan periode lebih panjang guna mengakomodasi kebutuhan perbaikan, baik sebelum maupun sesudah mudik.
