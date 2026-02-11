Mudik Lebaran 2026, Pelita Air Beri Diskon Hingga 21 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Maskapai Pelita Air menghadirkan diskon tiket hingga 21% untuk seluruh rute domestik selama musim IdulFitri.
Pengamat Moch Taufik Syakhrilillah menilai langkah Pelita Air sebagai upaya yang patut diapresiasi.
“Langkah ini sangat bagus dan patut diapresiasi. Di musim mudik Lebaran, harga tiket pesawat biasanya cukup mahal,” ujar Taufik.
Menurutnya, dukungan Pelita Air ini menjadi momen penting bagi masyarakat yang tengah merencanakan perjalanan mudik agar dapat mengamankan tiket lebih awal.
“Dukungan dalam bentuk promo seperti ini tentunya sangat dinantikan. Ini jadi kesempatan yang baik bagi para pemudik untuk segera mengamankan tiket mudiknya," imbuhnya.
Taufik juga membagikan tips bagi masyarakat agar perjalanan mudik dapat direncanakan dengan lebih nyaman dan efisien.
“Pemudik disarankan untuk selalu mengikuti media sosial maskapai kesayangan seperti Pelita Air agar tidak ketinggalan informasi promo terbaru. Selain itu, sebaiknya segera melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari sebelum ketersediaan kursi habis,” tutupnya.
Mulai 10 Februari 2026, pemerintah mengumumkan program stimulus Idulfitri guna menjaga mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi saat musim Lebaran.
Dukungan Pelita Air terhadap program stimulus ekonomi turut mendapat respons positif.
