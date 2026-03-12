Mudik Lebaran 2026, Polda Jabar Siaga Bantu Pemudik Terkait Masalah Perbankan

jpnn.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat menyiapkan layanan dari Direktorat Siber untuk membantu masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Layanan yang disiapkan untuk menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan transaksi perbankan masyarakat selama mudik Lebaran.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, mengatakan layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan respons cepat apabila masyarakat mengalami kendala, seperti kehilangan kartu ATM maupun masalah perbankan selama perjalanan mudik.

Menurut Rudi, Direktorat Siber Polda Jabar akan membantu masyarakat berkoordinasi dengan pihak perbankan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

"Kami juga menyiapkan layanan dari Direktorat Siber untuk membantu masyarakat yang memiliki persoalan terkait perbankan, misalnya kehilangan ATM sehingga bisa segera dibantu proses pemblokirannya," kata Rudi di Bandung, Kamis (12/3).

Rudi menjelaskan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Jabar memberikan perlindungan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Pasalnya, aktivitas transaksi perbankan biasanya meningkat saat masyarakat melakukan perjalanan maupun berlibur.

Dia mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan kepolisian apabila mengalami kendala terkait keamanan transaksi atau kehilangan kartu ATM.