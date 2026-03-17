Mudik Lebaran 2026: Polri Bakal Memberlakukan One Way Sepenggal di KM 72-263 Trans Jawa

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho mengatakan bahwa pihaknya akan mulai memberlakukan one way sepenggal dari KM 72 Tol Cikampek- KM 263 Bulakamba, Tol Pejangan-Pemalang, Selasa (17/3).

Irjen Agus mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Berdasar pantauan terkini di lapangan, kata dia, arus lalu lintas di tol menuju Trans Jawa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan kepadatan mulai terlihat di beberapa titik krusial sejak pagi tadi.

"Ada peningkatan yang cukup lumayan. Oleh karena itu, hasil analisis dan koordinasi dengan stakeholder, Pak Menteri Perhubungan dan Dirut Jasa Marga, kami akan melakukan sosialisasi one way sepenggal," kata Irjen Agus, Selasa (17/3).

Menurut Agus, langkah rekayasan ini akan diterapkan untuk tahap pertama di wilayah one way nasional yang titik pemberlakuan dimulai dari KM 72 hingga KM 263.

Irjen Agus mengungkapkan anggota kepolisian bersama instansi terkait sedang gencar melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan. Hal ini dilakukan agar para pengemudi tidak kaget dan bisa mengantisipasi rute perjalanan mereka lebih awal.

Tidak hanya sosialisasi, petugas juga tengah melakukan sterilisasi atau clearing di sepanjang ruas tol tersebut. "Kami akan melakukan pengecekan penggal-penggal ruas tol, termasuk juga di rest area setelah di-clearing," tuturnya.

Jika proses sterilisasi berjalan lancar, dijadwalkan sistem one way ini akan mulai dibuka secara resmi tepat pada pukul 15.00 WIB.

Dia berharap mampu mengurai sumbatan kendaraan yang mulai mengekor di beberapa ruas tol utama.