Mudik Lebaran Makin Tenang, Dashcam 70mai T400 Tawarkan 3 Kamera & Fitur Canggih

jpnn.com, JAKARTA - Mudik lebaran 2026 menjadi fokus utama bagi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjalanan jauh.

Selain memastikan kendaraan harus tetap prima, faktor keamanan juga menjadi bagian penting selama di perjalanan.

Menjawab kebutuhan keamanan selama perjalanan jauh, produsen dashcam asal China, 70mai menghadirkan solusi keamanan kendaraan terbaru melalui 70mai T400.

Marketing and PR Manager dari 70mai Indonesia, Deodato Esperanza mengungkapkan berkendara menjadi prioritas utama keluarga, terlebih pada momen mudik lebaran ini harus jutaan orang akan melakukan perjalanan.

Oleh karena itu produk baru itu bisa mendukung dan membantu selama perjalanan mudik.

Sebab, 70mai T400 itu hadir dengan tiga sistem saluran yang terdiri dari kamera depan, kabin, dan belakang.

"Produk ini dirancang khusus untuk memberikan pengawasan menyeluruh," kata Deodato dalam siaran persnya Senin (2/3).

70mai T400 dibekali dengan empat lampu Infrared yang mampu menghasilkan rekaman kristal jernih meski kabin mobil dalam keadaan gelap gulita.

Selain itu, T400 dilengkapi fitur Intelligent Auto-Switch yang membuat kamera akan berpindah ke mode hitam-putih yang sangat tajam saat mobil memasuki area minim cahaya seperti terowongan panjang atau garasi parkir yang gelap.