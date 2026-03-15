Mudik Naik Motor? Ada Tempat Istirahat Lengkap di Jalur Pantura, Cek di Sini
jpnn.com - Arus mudik tahun ini diperkirakan kembali didominasi oleh pengguna sepeda motor.
Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 24,08 juta orang akan melakukan perjalanan pulang kampung dengan kendaraan roda dua.
Tingginya jumlah pemudik tersebut berpotensi membuat perjalanan di sejumlah jalur utama menjadi makin padat.
Kondisi ini juga diperparah oleh faktor cuaca yang tidak menentu serta barang bawaan yang cukup banyak, sehingga perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor bisa menjadi lebih melelahkan bagi para pengendara.
Untuk menjaga keselamatan selama perjalanan, para pemudik dianjurkan berhenti sejenak setiap dua hingga tiga jam untuk beristirahat.
Langkah ini penting untuk memulihkan stamina, menjaga konsentrasi saat berkendara, sekaligus mengurangi risiko microsleep di jalan.
Bagi pemudik yang melintasi jalur Pantai Utara Jawa (Pantura), tersedia fasilitas tempat singgah yang dapat dimanfaatkan untuk beristirahat.
Salah satunya ialah posko Lesehan Enduro yang berada di Masjid Jami Al Huda, Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
