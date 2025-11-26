menu
Mudy Taylor Meninggal Dunia Mendadak, Diduga Ini Penyebabnya
Komika Mudy Taylor. Foto: Instagram/mudytaylor

jpnn.com, JAKARTA - Komika Mudy Taylor meninggal dunia secara mendadak akibat sesak napas pada Selasa (25/11).

Manajer Mudy Taylor, Doni mengungkapkan mendiang sempat dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD), tetapi nyawanya tidak tertolong.

Jenazah almarhum telah dimakamkan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 - 22.30 WIB.

"Langsung tadi malam, langsung dikubur jam 10-an lah. Jam 10, setengah 11 malam," ujar Doni.

Berdasarkan informasi dari istri Mudy, Doni mengungkapkan terdapat cairan di jantung mendiang komika tersebut.

Namun, dia tidak bisa memberikan penjelasan lebih detail mengenai penyebab munculnya cairan tersebut.

"Nah, terus ya katanya sih ada cairan di jantung," ujarnya.

Namun, Doni menjelaskan Mudy Taylor memang memiliki riwayat penyakit kolesterol tinggi.

