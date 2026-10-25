MUF Syariah Tawarkan Promo Khusus di BSI International Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Mandiri Utama Finance (MUF) melalui MUF Syariah memperkuat sinergi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan menghadirkan berbagai penawaran pembiayaan kendaraan melalui BSI OTO di BSI International Expo 2026 yang digelar pada 23–25 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

MUF Syariah menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari uang muka mulai 0 persen konsultasi pembiayaan, serta akses test drive dan tukar tambah dalam satu lokasi.

Judy Lesmana selaku SEVP Mandiri Utama Finance menyampaikan bahwa sinergi dengan BSI menjadi langkah utama MUF untuk memperluas akses pembiayaan berbasis syariah.

“Melalui kegiatan ini, kami menghadirkan layanan dan penawaran spesial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan sesuai dengan preferensinya,” ungkap Judy.

Selama BSI Expo berlangsung akan ada Flash Sale BSI OTO, dengan penawaran biaya administrasi mulai dari Rp1, pilihan administrasi Rp1 juta dan Rp2 juta, serta voucher MAP dan voucher belanja masing-masing senilai Rp1 juta.

Sementara program BSI OTO Spesial BSI International Expo 2026 juga menghadirkan voucher belanja untuk test drive, lucky dip hadiah elektronik, serta fasilitas fast track approval.

Tersedia pula cashback hingga Rp10 juta sesuai kategori harga kendaraan dan cashback tukar tambah Rp5 juta untuk kendaraan dengan harga OTR di atas Rp350 juta.

Program BSI OTO Gebyar Berkah turut menghadirkan hadiah jaket, helm, televisi, dashcam, hingga motor listrik bagi 50 pemesan kendaraan pertama yang memenuhi ketentuan.