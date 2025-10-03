Muhaimin Angkat 4 Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Jadi Anak
jpnn.com - SIDOARJO - Muhaimin Iskandar mengangkat empat korban selamat dari roboh atau ambruknya salah satu bangunan di Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai anak angkat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang biasa dikenal dengan panggilan Cak Imin itu mengatakan dirinya akan menanggung pendidikan korban atas nama:
- Haikal
- Syaiful Rozi
- Nur Ahmad
- Maulana,
hingga perguruan tinggi.
“Insyaallah saya akan mengurus mereka sampai kuliah. Ini bentuk tanggung jawab moral agar mereka tetap punya masa depan yang cerah,” tutur Cak Imin.
Dia pun menyampaikan belasungkawa atas musibah yang melukai dan menewaskan sejumlah santri tersebut.
Ketum PKB itu berharap keluarga korban diberi ketabahan.
"Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan berat ini,” katanya.
Sebelumnya, salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada 29 September 2025. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
