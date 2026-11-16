Muhammad Adios: Dasco Figur Tepat Dampingi Prabowo Sebagai Wapres

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., menyampaikan dukungannya terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muhammad Adios, Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang dalam perjalanan dan dinamika politik Partai Gerindra.

Dia menilai Dasco memahami secara mendalam visi, arah perjuangan, serta strategi politik yang dibangun bersama Prabowo Subianto sejak awal berdirinya Partai Gerindra.

“Pak Dasco bukan figur yang hadir secara tiba-tiba dalam perjalanan politik Gerindra. Beliau telah melalui proses panjang, memahami betul perjuangan partai, serta memiliki pengalaman mendampingi dan bekerja bersama Pak Prabowo dalam berbagai dinamika politik nasional,” ujarnya saat dihubungi awak media, Senin (16/11/2026).

Dia mengatakan pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan peran di pemerintahan, terutama dalam membangun komunikasi dan koordinasi antara Presiden, lembaga negara, partai politik, serta berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, Sufmi Dasco dikenal memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, terbuka, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kelompok sosial maupun kekuatan politik. Karakter tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat kerja sama dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

"Beliau sangat handal dalam dinamika perpolitikan, memiliki komunikasi yang baik, dan ramah terhadap semua kalangan. Saya melihat beliau mampu membangun jembatan komunikasi dengan berbagai pihak. Pengalaman politiknya juga membuat beliau memahami bagaimana mengelola perbedaan dan membangun kesepahaman,” tegasnya.

Bupati Buton Selatan ini juga menilai bahwa kedekatan dan pemahaman Dasco terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dapat menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan pemerintahan.