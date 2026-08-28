Muhammad Awaluddin Paparkan Masa Depan Perlindungan Publik Berbasis AI

jpnn.com, BANDUNG - Jasa Raharja memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) demi memperkuat perlindungan masyarakat. Teknologi itu tidak hanya digunakan untuk mempercepat pelayanan kepada korban kecelakaan, tetapi juga dikembangkan untuk memetakan risiko dan mencegah kecelakaan lalu lintas.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan pemanfaatan AI merupakan bagian dari transformasi digital perusahaan untuk menghadirkan perlindungan publik yang lebih cepat, tepat, sekaligus berorientasi pada pencegahan.

Hal itu diaa sampaikan pada sesi panel bertajuk “AI Mobility & Transportation Ecosystems” pada AI Indonesia Initiative Forum (AIIF) 2026 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/8).

“Transformasi digital harus membawa perubahan nyata terhadap cara kita melindungi masyarakat. Dengan dukungan data dan AI, Jasa Raharja ingin bergerak dari pendekatan yang bersifat responsif menuju perlindungan yang semakin prediktif, preventif, dan preskriptif,” kata Awaluddin.

Menurut dia, Jasa Raharja memiliki ekosistem pelayanan yang terhubung dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepolisian, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, Samsat, hingga institusi terkait lainnya.

Integrasi dan kolaborasi data dari berbagai institusi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan masyarakat berbasis teknologi.

Salah satu penerapannya dilakukan melalui JR-Care yang dikembangkan untuk mempercepat pelayanan kepada korban kecelakaan.

Melalui proses digitalisasi dan verifikasi dokumen, data korban serta informasi medis dapat diproses secara lebih cepat, konsisten, dan akurat sehingga penerbitan surat jaminan dapat dilakukan dengan lebih efisien.