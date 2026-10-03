Muhammad Awaluddin Salurkan Santunan JR Untuk Ahli Waris Korban KM Virgo di Jatim

jpnn.com, SURABAYA - Jasa Raharja kembali menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dalam insiden KM Virgo Transport 8. Penyerahan itu dilakukan langsung Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin kepada tiga ahli waris di Surabaya, Sidoarjo, dan Jombang, Jawa Timur, Sabtu (3/10).

Tiga korban yang telah teridentifikasi tersebut yakni Yudhiarisandi, Yudis Tri Kurniawan, dan Gondham Prakoso. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp50 juta, sehingga total santunan yang diserahkan mencapai Rp150 juta.

Penyerahan santunan pertama dilakukan kepada Arifin, ayah mendiang Yudhiarisandi, di kediamannya di Kecamatan Semampir, Surabaya. Berdasarkan data manifes, Yudhiarisandi tercatat sebagai pengemudi ekspedisi.

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Selanjutnya, Awaluddin menyerahkan santunan kepada Bahrul Anam, ayah mendiang Yudis Tri Kurniawan, di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan tersebut turut didampingi Kepala Desa Balonggarut, Anang Pujiharjo.

Santunan berikutnya diberikan kepada Elok Fitriyaningsih, istri mendiang Gondham Prakoso, di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penyerahan dilakukan Awaluddin bersama Kapolsek Diwek AKP Achmad Darul Hudha, S.H., M.H.

Awaluddin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Menurut dia, penyerahan santunan secara langsung merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk memastikan hak korban dan keluarga dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan.

“Namun, kami berharap santunan ini dapat menjadi bentuk kehadiran dan dukungan negara bagi keluarga yang sedang menghadapi masa duka,” ujar dia.

Sejak proses evakuasi dimulai, Jasa Raharja telah menyiagakan petugas di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Petugas memberikan pelayanan melalui posko yang telah disiapkan, memastikan jaminan bagi korban, serta melakukan pendataan dan verifikasi secara paralel.