Muhammad Burhanuddin Raih Penghargaan Sebagai Tokoh Pengacara dan Advokasi Sosial 2025
jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Ibu Kota yang juga Ketua Umum Garuda Astacita Nusantara, Muhammad Burhanuddin, SH., MH., meraih penghargaan sebagai Tokoh Pengacara dan Advokasi Sosial Inspiratif 2025 versi Kabar Makassar di Menara Pinisi, UNM Makassar, Senin (1/9/2025).
Putra asal Makassar yang akrab disapa Om Boer ini dikenal sebagai sosok yang konsisten mengabdi di dunia hukum sekaligus aktif dalam gerakan sosial melalui organisasi Garuda Astacita Nusantara yang kini telah hadir di 24 provinsi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Burhanuddin mempersembahkan penghargaan ini untuk sang istri yang turut hadir mendampinginya di Makassar.
“Penghargaan ini saya dedikasikan buat istri saya yang menemani hari ini. Terima kasih juga kepada Kabar Makassar dan KGI Network, terutama Kak Upi, teman perkopian di Jakarta. Luar biasa apresiasi yang diberikan,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan baginya hanyalah bonus dari perjalanan panjang sebagai anak bangsa.
“Yang utama adalah bagaimana kita tidak lelah mencintai negeri ini, tidak lelah berbuat kebajikan di mana pun berada, serta selalu menebar kebaikan apa pun profesi kita,” ujarnya.
Burhanuddin menuturkan dirinya telah berkarier sebagai pengacara sejak 1996 dan sudah 18 tahun berkiprah di Ibu Kota, menangani berbagai kasus nasional.
Ia juga membangun jaringan advokasi melalui LBH Garuda Astacita Nusantara yang hadir di hampir semua provinsi.
