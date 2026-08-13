Muhammad F. A. Wibowo Rebut Kemenangan di IAME Series Asia Round 5 Malaysia

jpnn.com, MALAYSIA - Muhammad F. A. Wibowo lagi-lagi menunjukkan performa impresif dalam ajang IAME Series Asia Round 5 yang berlangsung di LYL International Karting Circuit, Malaysia.

Tampil konsisten sejak sesi kualifikasi hingga final, dia berhasil mengamankan kemenangan setelah melalui persaingan ketat di barisan depan.

Performa positif ditunjukkan sejak sesi Qualifying Time Trial (QTT). Muhammad mencatatkan waktu 1:13.942 dan menempati posisi P2, sebelum melanjutkan performa dengan hasil sempurna pada dua heat pertama.

Pada Heat 1, dia berhasil finis P1, kemudian kembali meraih P1 pada Heat 2. Memasuki Heat 3, dirinya mengamankan posisi P2, sebelum kembali finis P2 pada Super Heat.

Memasuki sesi final, persaingan semakin ketat. Muhammad terlibat dalam pertarungan sengit untuk posisi terdepan, dengan posisi P1 dan P2 yang silih berganti sepanjang balapan. Tekanan terus meningkat hingga lap-lap terakhir, menuntut konsentrasi dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mempertahankan peluang kemenangan.

Dengan tetap menjaga ritme dan fokus hingga akhir balapan, Muhammad berhasil mengambil kembali posisi terdepan dan mengamankan P1 di garis finis.

Kemenangan di LYL International Karting Circuit itu membuktikan konsistensi dan perjuangan Muhammad sepanjang akhir pekan balap.

Hal tersebut sekaligus memperlihatkan kemampuannya untuk tetap fokus dalam menghadapi persaingan ketat hingga lap terakhir.