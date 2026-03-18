Muhammad Zen Ditemukan Tewas di Pekanbaru, Diduga Korban Pembunuhan
jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pria bernama Muhammad Zen (50) ditemukan tewas di Jalan Pangeran Hidayat, Gang Abadi, RW 05, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Rabu (18/3/2026) pagi.
Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyar mengatakan korban tewas dengan kondisi mengalami luka tusuk.
Awalnya, istri korban menerima informasi dari warga bahwa suaminya telah dilarikan ke RS Santa Maria Pekanbaru akibat luka serius.
Setelah tiba di rumah sakit, pihak keluarga mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia.
“Korban diduga dianiaya dengan cara ditusuk menggunakan benda tajam,” kata AKP Anggi, Rabu (18/3) malam.
Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara Pekanbaru guna dilakukan visum dan autopsi untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
Saat ini, dugaan pembunuhan ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.
“Sejumlah saksi sudah kami periksa untuk menemukan titik terang berkaitan dengan dugaan pembunuhan ini,” lanjutnya.
