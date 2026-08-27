Muhammadiyah dan Harapan dari Muktamar NU

jpnn.com - Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 Muktamar NU yang ke-35 akan dibuka di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Sebagai salah seorang ketua di jajaran PP Muhammadiyah saya ditanya oleh teman-teman tentang apa harapan saya dari Muktamar NU kali ini. Harapan saya semoga Muktamar bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Di samping itu, Muktamar juga diharapkan akan dapat melahirkan program-program kerja yang akan bisa membuat NU dan Umat Islam, serta bangsa dan negara kita akan semakin lebih baik dan lebih maju lagi.

Untuk itu, kami berharap agar Muktamar dapat memilih pimpinan NU untuk masa 5 tahun ke depan yang akan dapat melaksanakan amanat dari Muktamar tersebut dengan baik.

Kepada pimpinan terpilih kami berharap agar mereka dapat lebih memperkuat lagi persatuan dan kesatuan di kalangan umat yang telah terbangun selama ini, karena hal itu tidak hanya merupakan harapan dari umat islam Indonesia saja, tetapi juga sudah menjadi harapan umat Islam dunia.

Saya punya pengalaman menarik ketika ikut delegasi MUI berkunjung ke Iran tahun 2008. Dalam pertemuan dengan orang kedua dalam hierarki kepemimpinan di Iran waktu itu, Sang Ayatollah berkata kepada kami bahwa umat Islam akan kembali memimpin dunia, tetapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia tersebut kata sang Ayatullah, bukanlah umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat islam dari Turki, dan bukan umat islam dari Iran, melainkan umat islam dari Indonesia.

Untuk itu, kata sang Ayatollah, saya titip pesan satu, tolong ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah dijaga. Hal itu tentu saja membuat saya terkejut karena itu beliau sampaikan dalam nada yang serius. Berarti sang Ayatullah sudah mengerti dan tahu betul peta umat Islam Indonesia.

Pesan ini tentu menjadi lebih bermakna lagi karena kita tahu bahwa persatuan dan kesatuan itu memang sangat penting bagi suatu umat atau bangsa karena dia akan menjadi fondasi utama bagi terjaganya keutuhan dan terciptanya kedamaian, serta tercapainya tujuan bersama.