Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM JAYA dari Perumda Menjadi Perseroda

jpnn.com, JAKARTA - Muhammadiyah DKI Jakarta mendukung rencana perubahan transformasi PAM JAYA dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Mereka menilai bahwa langkah tersebut menjadi strategi untuk memperkuat layanan sekaligus menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan air perpipaan yang harus tetap mengedepankan kepentingan publik.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah DKI Jakarta Ristan Alfino menilai perubahan itu menjadi strategi yang tepat untuk memperkuat kapasitas perusahaan sekaligus memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

Dari aspek kelembagaan, status Perseroda akan membuat PAM JAYA lebih mandiri dalam mengembangkan infrastruktur jaringan air minum perpipaan sehingga pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

“Perubahan ini tidak akan mengurangi tugas PAM JAYA untuk melayani warga Jakarta. Justru sebaliknya, dengan status Perseroda, PAM JAYA harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” ucap Ristan dalam keterangannya, pada Senin (6/10).

Ristan juga menjelaskan bahwa perubahan status ini bukan berarti PAM JAYA akan kehilangan jati dirinya sebagai penyedia layanan publik.

Menurut dia, justru dengan fleksibilitas yang lebih besar, PAM JAYA dapat menghadirkan berbagai terobosan yang pada akhirnya kembali kepada kepentingan warga Jakarta.

“Perubahan ini membuat PAM JAYA harus tumbuh lebih sehat secara kelembagaan dan finansial. Namun, ujungnya tetap harus mengedepankan pelayanan publik, air minum perpipaan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan kualitas yang sama bagusnya,” tuturnya.