Muhammadiyah Jabar Mulai Puasa 18 Februari 2026, Tarawih Digelar Besok Malam
jpnn.com, BANDUNG - Warga Muhammadiyah di Jawa Barat dipastikan mulai menjalani puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu (18/2).
Dengan begitu, khusus untuk umat muslim Muhammadiyah mulai menjalankan salat tarawih pada 17 Februari 2026.
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW) Jabar Rusliana mengatakan keputusan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.
"Saya mengajak semua warga Muhammadiyah di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia mengajak insyaallah besok malam sudah melakukan qiyamul lail (Tarawih)," kata Rusliana saat dikonfirmasi, Senin (16/2).
Dengan sudah dipastikan menjalankan salat tarawih besok, Rusliana menyampaikan seluruh masjid Muhammadiyah sudah mempersiapkan untuk Ramadan tahun ini, termasuk takjil atau buka puasa.
"Insyaallah mulai tanggal 18 Februari kami melaksanakan ibadah saum persiapan sudah dilakukan insyaallah di masjid-masjid Muhammadiyah nanti akan tersedia takjil gratis, itu adalah sesuatu yang rutin dilaksanakan," jelasnya.
Masjid Muhammadiyah juga sudah mempersiapkan jadwal para penceramah hingga panduan berbagai kegiatan selama Ramadan tahun ini.
"Kemudian juga kami tentu mempersiapkan seluruh daya dukung fasilitas ibadah. Ya, tadi qiyamul lail bisa selesai isya, insyaallah para penceramah, imam sudah disiapkan, kami juga sudah mengimbau sebagaimana panduan tarjih," ucap Rusliana.
Warga Muhammadiyah akan mulai menjalani salat tarawih perdana pada Selasa, 17 Februari malam. Begini persiapannya.
