Muhammadiyah Puasa Besok, Ratusan Jemaah Ikut Salat Tarawih Pertama

jpnn.com, BANDUNG - Warga Muhammadiyah Jawa Barat melangsungkan salat tarawih Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2) malam ini.

Jemaah mulai berdatangan guna menjalankan salat tarawih di masjid-masjid Muhammadiyah.

Salah satunya ialah Masjid Raya Mujahidin di Kota Bandung, di mana para jemaah dari berbagai daerah datang untuk menjalankan salat tarawih.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat mencatat ada sebanyak kurang lebih 400 masjid di Jabar yang menggelar tarawih pertama malam ini.

"Semuanya kurang lebih sekitar 400 masjid yang ada di Jawa Barat akan menyelenggarakan kegiatan malam pertama melaksanakan salat tarawih di seluruh Jawa Barat," kata Wakil Ketua PMW Jawa Barat Jamjam Erawan di Masjid Mujahidin Bandung.

Jamjam menuturkan, Muhammadiyah Jawa Barat telah menginstruksikan langsung agar gelaran salat tarawih dilaksanakan pada malam hari ini.

Hal itu juga sesuai dengan keputusan pengurus pusat yang menetapkan bahwa ibadah saum dimulai pada tanggal 18 Februari 2026.

"Jadi semuanya akan sama karena kalau di Muhammadiyah itu ketika pimpinan pusat sudah membuat sebuah keputusan, maka tidak ada ijtihad lain kecuali adalah samina wa atunan," ucap dia.