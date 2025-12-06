MUI Dukung Seruan Menko Muhaimin untuk Tobat Nasuha

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan penuh terhadap seruan Tobat Nasuha (pertobatan sejati) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

MUI memandang bahwa seruan ini bukan sekadar panggilan moral, melainkan refleksi atas kondisi darurat bangsa yang menunjukkan adanya kaitan nyata antara musibah di bumi dengan perbuatan manusia.

"Sebagaimana firman Allah SWT: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum [30]: 41)," kata

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam pesan elektroniiknya kepada JPNN, Sabtu (6)12).

Zainut melanjutkan, besarnya korban jiwa dan kerugian infrastruktur yang terus berulang akibat bencana alam dahsyat di berbagai wilayah adalah indikasi nyata dan tragis dari kelalaian sistemik, kealpaan preventif, dan kegagalan pejabat publik dalam menjalankan amanah konstitusional.

"Bencana alam memang tak terhindarkan, tetapi skalanya yang masif dan besarnya jumlah korban yang kita derita adalah harga mahal dari kelalaian manajerial dan struktural. Kelalaian ini terutama terletak pada pengabaian mitigasi, penegakan hukum tata ruang, dan perlindungan kawasan resapan air," tuturnya.

MUI secara spesifik menyoroti dan mendesak introspeksi total pada kementerian yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan lingkungan, kehutanan, dan investasi, yaitu Kementerian Kehutanan, Investasi/BKPM dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

MUI menilai, wajar jika kementerian ini menjadi sorotan utama karena dua alasan, yaitu: