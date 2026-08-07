MUI Gandeng AMREI Membangun Kinerja Organisasi Berbasis Risiko

jpnn.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU) dan Manajemen Risiko Asosiasi Energi Indonesia (AMREI) mengadakan pelatihan bagaimana membangun kinerja organisasi berbasis risiko. Ini sebagai Pilar Tata Kelola Pengurus Pusat MUI.

Pelatihan yang berlangsung dua hari hingga Sabtu 8 Agustus 2026 ini dibuka Wakil Sekjen MUI Bidang Ekonomi Hazuarli Halim, di Kantor MUI pusat, Jumat (7/8).

Hazuarli Halim mengatakan, pelatihan berbasis manajemen risiko ini sangat penting bagi MUI yang memang masih memiliki banyak kekurangan sumber daya manusia atau SDM. Namun, harus membuat keputusan tepat dan efektif menyangkut kepentingan umat.

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“Apa yang diperoleh dalam pelatihan dua hari ini pasti sangat bermanfaat bukan saja bagi manajemen dan roda organisasi yang makin melihat aspek risiko sebagai dasar berpijak, juga pengetahuan ini bisa ditransfer dalam berbagai kepentingan di luar MUI," kata Hazuarli.

Pembukaan pelatihan yang diikuti sekitar 50 peserta ini turut dihadiri Ketua LPEU MUI Mukhaer Pakkanna dan pengacara Ihsan Tandjung. Pelatihan ini juga didukung oleh JASINDO, ACA Asuransi, ISDF MUI dan LPPOM MUI.

Ketua Pelaksana Lembaga Penggerak Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (LPEU MUI) Mukhaer Pakkanna dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ni sangat penting karena berkait dengan manajemen risiko dan manajemen risiko terkait manajemen strategi.

"Kami ingin mempelajari bagaimana membuat manajemen strategi, terutama pengukuran kinerja dan target,' ucapnya.

Yang terpenting juga lanjut Mukhaer, adalah tentang risiko utamanya mitigasi risiko. Salah satu kelemahan utama umat adalah mengorganisir apa yang sudah diprogram.