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MUI hingga Akademisi Minta Wajib Halal 18 Oktober 2026 Tak Ditunda

MUI hingga Akademisi Minta Wajib Halal 18 Oktober 2026 Tak Ditunda
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Gedung Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan pemantau birokrasi mendorong pemerintah memastikan implementasi Wajib Halal pada 18 Oktober 2026 berjalan sesuai jadwal.

Mereka menilai penerapan kebijakan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen.

Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis mengatakan tenggat 18 Oktober 2026 merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

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"18 Oktober 2026 bukan lagi waktu untuk menunda, tetapi momentum untuk memastikan kepatuhan," kata Cholil dikutip dari laman MUI, Senin (5/10).

Dia meminta pemerintah, pelaku usaha, importir, lembaga pemeriksa halal, hingga pelaku UMK mempersiapkan diri secara bersama-sama.

MUI, lanjut Cholil, siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut melalui penetapan fatwa kehalalan produk dan pendampingan kepada masyarakat.

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"MUI siap memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan agar pelaksanaan berjalan tertib," ujarnya.

Dukungan juga disampaikan akademisi Universitas Esa Unggul Iswadi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan pemantau birokrasi mendorong pemerintah memastikan implementasi Wajib Halal pada 18 Oktober.

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