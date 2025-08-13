menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » MUI Jabar Geram Ada Ajaran Sesat Umi Cinta di Bekasi

MUI Jabar Geram Ada Ajaran Sesat Umi Cinta di Bekasi

MUI Jabar Geram Ada Ajaran Sesat Umi Cinta di Bekasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Logo Majelis Ulama Indonesia. Foto: dok MUI

jpnn.com, JAWA BARAT - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyoroti adanya dugaan aliran sesat yang terjadi di Kota Bekasi.

Kegiatan keagamaan tersebut diketahui dipimpin oleh seorang perempuan berinisial PT yang disapa Umi Cinta.

Ajaran Umi Cinta dinilai warga setempat sesat karena diduga menyebarkan doktrin bahwa dengan infak Rp1 juta, seseorang bisa masuk surga.

Baca Juga:

Selain itu, disebutkan juga ibu-ibu yang mengikuti ajaran Umi Cinta itu menentang perintah suaminya, kemudian anak-anak pun jadi berani melawan kepada orang tua.

"Ajaran yang mengajar doktrin masuk surga bisa ditebus dengan uang tidak bisa dibenarkan," kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar, Rabu (13/8).

"Apalagi ini sudah meresahkan, dampaknya jadi seperti ada istri jadi berani melawan suami, kemudian anak ke orang tua," sambungnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Rafani mengatakan, fenomena semacam ini bukanlah hal baru.

Menurutnya, kasus seperti ini serupa dengan ajaran Surga Eden di Cirebon, pada 15 tahun lalu.

MUI Jabar menyoroti adanya dugaan aliran sesat Umi Cinta yang terjadi di Kota Bekasi. Minta aparat penegak hukum bertindak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI