MUI Sebut Boikot Israel Tak Ganggu Ekonomi, Justru Dorong Produk Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa gerakan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Justru, langkah ini dinilai mampu memperkuat posisi produk lokal di pasar dan menjadi bentuk nyata solidaritas untuk Palestina.

Ketua MUI Bidang Dakwah, KH Cholil Nafis, menuturkan bahwa boikot merupakan senjata ekonomi yang efektif untuk menekan agresi Israel tanpa merugikan masyarakat Indonesia.

“Target kami jelas, hentikan serangan ke Palestina. Kami tidak mau ada efek buruk di dalam negeri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Menurut Cholil, kekhawatiran sebagian pihak terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat gerakan boikot tidak terbukti.

Sebaliknya, langkah ini justru membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk berkembang dan mengisi ruang kosong yang ditinggalkan merek asing.

“Boikot melahirkan juara-juara baru dari kalangan pelaku usaha lokal. Ekonomi kita malah tumbuh,” katanya.

MUI mencatat, dampak gerakan ini sangat signifikan. Berdasarkan hasil survei, penjualan 92 persen dari 37 produk ibu dan bayi yang terafiliasi Israel mengalami penurunan tajam.