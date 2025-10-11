MUI Ungkap Upaya Perusahaan Terafiliasi Israel untuk Pengaruhi Sikap Boikot
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap adanya upaya dari sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel untuk memengaruhi sikap lembaga tersebut terkait gerakan boikot di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan itu diketahui mencoba mendekati MUI dengan menawarkan bantuan dana agar lembaga keagamaan ini tidak memasukkan produk mereka ke dalam daftar boikot.
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa MUI menolak seluruh bentuk tawaran tersebut.
Dia menyebut, MUI tetap berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel.
“MUI dengan tegas menolak semua tawaran itu. Kami sampaikan bahwa MUI fokus menyerukan pembelaan terhadap Palestina sebagai sebuah kewajiban,” ujar Cholil di Jakarta, Jumat (10/10).
Cholil menambahkan, sikap tegas MUI berlandaskan pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung agresi Israel terhadap rakyat Palestina adalah haram.
Fatwa tersebut juga menjadi dasar moral bagi masyarakat Muslim dalam menentukan pilihan konsumsi dan sikap sosial.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai strategi komunikasi dan promosi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah pihak yang berusaha memperbaiki citra mereka dengan cara menyalurkan donasi kemanusiaan atau menjadi sponsor kegiatan keagamaan.
MUI ungkap upaya sejumlah perusahaan terafiliasi Israel yang coba pengaruhi sikap lembaga soal boikot.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MUI Gelar Lokakarya Air, Antara Filosofi dan Tata Kelola Modern
- Ulama dan Aktivis Terbitkan 4 Panduan Boikot Produk Terafiliasi Israel
- Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal pada Program MBG
- MUI Dukung Langkah Tegas Terukur yang Diambil Pemerintah, TNI, dan Polri
- Tokoh Agama dan Masyarakat Jateng Serukan Kedamaian untuk Negeri
- MUI Serukan Masyarakat Menahan Diri, Jaga Persaudaraan, Jangan Ada Lagi Korban Nyawa