Mukerwil PPP Sumbar Hasilkan Rekomendasi Dukungan Mardiono Jadi Ketum 2025-2030
jpnn.com, PADANG - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar musyawarah kerja wilayah atau mukerwil dengan tema “Transformasi PPP untuk Indonesia” di Kota Padang.
Acara itu menjadi momentum bagi PPP Sumbar untuk menyatukan langkah, mengevaluasi kinerja, dan mempersiapkan strategi menjelang Muktamar Nasional ke-10 PPP yang akan digelar di Jakarta pada 27-29 September 2025.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membuka langsung mukerwil dan menyampaikan apresiasinya terhadap soliditas kader di Sumatera Barat.
Menurutnya, antusiasme dan kekompakan para kader menjadi modal besar dalam memperkuat posisi PPP di kancah politik nasional.
“Melihat kesiapan, kesigapan, dan semangat kader PPP di Sumatera Barat, saya makin optimistis. Struktur partai masih utuh hingga ke tingkat ranting. Ini modal penting untuk menyongsong Muktamar Nasional dan Pemilu 2029,” ujar Mardiono dalam siaran persnya.
Mukerwil Sumbar menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi nasional PPP menjelang Muktamar.
Dalam forum itu, Mardiono menegaskan bahwa Muktamar bukan hanya soal pergantian pengurus pusat, tetapi juga menjadi ruang perumusan strategi politik lima tahunan PPP.
“Esensi muktamar adalah mempertanggungjawabkan kinerja lima tahun terakhir, merumuskan agenda besar ke depan, dan membentuk kepengurusan baru. Hasil Muktamar harus menjadi pijakan strategi menyongsong Pemilu 2029,” jelasnya.
Mukerwil DPW PPP Sumbar merekomendasikan Muhamad Mardiono menjadi ketum periode 2025-2030.
