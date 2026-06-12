Mukhtara Air Tunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director

jpnn.com, JAKARTA - PT Manazil Al-Mukhtara Indo atau Mukhtara Air resmi menunjuk Mohsein Saleh Badegel sebagai Vice President Director perusahaan.

Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah strategis Mukhtara Air dalam memperkuat struktur kepemimpinan dan mendorong pengembangan bisnis di sektor penerbangan serta layanan perjalanan udara.

Keputusan pengangkatan Mohsein Saleh Badegel tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Nomor 001/PDMA/VI/2026 yang diterbitkan pada 8 Juni 2026. Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh President Director Mukhtara Air, Sami Marzooq Al-Harbi.

"Penguatan manajemen menjadi langkah penting perusahaan dalam menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang industri penerbangan ke depan," kata President Director Mukhtara Air, Sami Marzooq Al-Harbi dalam pernyataan resminya dikutip Jumat (12/6).

Berdasarkan keputusan tersebut, Mohsein Saleh Badegel efektif menjabat sebagai Vice President Director Mukhtara Air sejak 8 Juni 2026.

“Dengan penunjukan ini, kami berharap struktur kepemimpinan Mukhtara Air semakin solid. Kami percaya pengalaman, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki Mohsein Saleh Badegel dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan,” ujarnya.

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Sami juga berharap seluruh jajaran Mukhtara Air memberikan dukungan penuh kepada Mohsein Saleh Badegel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab barunya.

Sementara itu, Mohsein Saleh Badegel menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk bergabung dalam jajaran pimpinan Mukhtara Air.