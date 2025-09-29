menu
Muktamar Berlangsung Ricuh, PPP Bisa Makin Terpuruk di Pemilu 2029

Muktamar Berlangsung Ricuh, PPP Bisa Makin Terpuruk di Pemilu 2029

Muktamar Berlangsung Ricuh, PPP Bisa Makin Terpuruk di Pemilu 2029
Bendera PPP. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menilai konflik internal PPP pada Muktamar X yang berujung ricuh sebagai krisis serius.

Dia menjelaskan jika konflik tidak segera diselesaikan PPP berisiko makin terpuruk di Pemilu 2029.

"PPP tetap kesulitan menjadi rumah besar umat Islam. Usia partai boleh tua, tetapi ternyata PPP tidak punya upaya manajemen konflik internal," kata Efriza saat dihubungi, Minggu (28/9).

Dia menilai kericuhan terjadi menunjukkan demokrasi internal yang buruk dan perebutan legitimasi politik di tubuh partai yang mengeklaim sebagai rumah besar umat Islam.

Efriza menilai lahirnya dua kubu dalam muktamar sebagai cerminan kegagalan konsolidasi.

"Klaim aklamasi dari kedua belah pihak telah memperlihatkan adanya perebutan legitimasi, dan tidak adanya upaya konsensus di antara kedua kubu," lanjutnya.

Menurutnya, situasi itu memperburuk citra PPP di mata publik dan itu berimplikasi pada semakin hilangnya basis dukungan tradisional PPP yang selama ini menjadi kekuatan partai.

Dia menjelaskan Smsebagai partai tua dengan akar sejarah dan basis ideologis yang kuat, PPP semestinya bisa menyelesaikan proses pencalonan melalui mekanisme partai.

Konflik internal berujung ricuh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat Muktamar X sebagai krisis serius.

