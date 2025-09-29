Muktamar Berlangsung Ricuh, PPP Bisa Makin Terpuruk di Pemilu 2029
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menilai konflik internal PPP pada Muktamar X yang berujung ricuh sebagai krisis serius.
Dia menjelaskan jika konflik tidak segera diselesaikan PPP berisiko makin terpuruk di Pemilu 2029.
"PPP tetap kesulitan menjadi rumah besar umat Islam. Usia partai boleh tua, tetapi ternyata PPP tidak punya upaya manajemen konflik internal," kata Efriza saat dihubungi, Minggu (28/9).
Dia menilai kericuhan terjadi menunjukkan demokrasi internal yang buruk dan perebutan legitimasi politik di tubuh partai yang mengeklaim sebagai rumah besar umat Islam.
Efriza menilai lahirnya dua kubu dalam muktamar sebagai cerminan kegagalan konsolidasi.
"Klaim aklamasi dari kedua belah pihak telah memperlihatkan adanya perebutan legitimasi, dan tidak adanya upaya konsensus di antara kedua kubu," lanjutnya.
Menurutnya, situasi itu memperburuk citra PPP di mata publik dan itu berimplikasi pada semakin hilangnya basis dukungan tradisional PPP yang selama ini menjadi kekuatan partai.
Dia menjelaskan Smsebagai partai tua dengan akar sejarah dan basis ideologis yang kuat, PPP semestinya bisa menyelesaikan proses pencalonan melalui mekanisme partai.
Konflik internal berujung ricuh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat Muktamar X sebagai krisis serius.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rommy Sebut Agus Suparmanto Ketum Terpilih di Muktamar PPP, Mardiono?
- Tak Mengakui Agus Suparmanto, DPW PPP Sumsel Menegaskan Mardiono Ketum PPP 2025-2030
- Mardiono Minta Polisi Usut Aksi Barbar Saat Pembukaan Muktamar X
- Penjelaskan Lengkap soal Agus Suparmanto Terpilih Sebagai Ketum PPP
- Soal Klaim Mardiono Terpilih sebagai Ketum PPP Secara Aklamasi, Rommy: Palsu
- Rommy Bantah Mardiono Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP