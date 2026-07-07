Muktamar ke-35 NU di Mana? Tim Survei Bilang Lirboyo Sangat Siap

jpnn.com - KEDIRI – Lokasi Muktamar ke-35 NU yang akan diselenggarakan pada 1-5 Agustus 2026 di mana?

Tim survei Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, siap menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU.

Tim survei menyatakan hal tersebut setelah meninjau sarana dan prasarana pendukung di Ponpes Lirboyo.

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"Pada intinya, secara umum Lirboyo sangat siap. Semua sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Muktamar sudah terpenuhi dengan sempurna," kata anggota tim survei PBNU K.H. Muhibul Aman Aly dalam keterangannya di Kediri, Senin (6/7).

Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Abdul Mu'id Shohib mengatakan pihaknya telah memaparkan kesiapan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU kepada tim survei PBNU.

Menurut dia, kesiapan tersebut didukung akses transportasi melalui Bandara Dhoho Kediri, Bandara Juanda Surabaya, stasiun, dan terminal.

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"Selain itu, tersedia area parkir, ruang sidang, akomodasi di lingkungan pondok maupun hotel sekitar, sistem keamanan berbasis CCTV, serta layanan kesehatan serta layanan kesehatan yang didukung Rumah Sakit Umum Lirboyo dan rumah sakit rujukan di sekitarnya," katanya.

Ia menambahkan Pondok Pesantren Lirboyo berkomitmen memberikan dukungan penuh apabila ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU agar pelaksanaan forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut berlangsung lancar, tertib, aman, dan khidmat.