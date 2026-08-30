Muktamar Ke-35 NU Jadi Momentum NU Care-LAZISNU Revitalisasi Gerakan Palestine Fonds

jpnn.com, JAKARTA - NU Care-LAZISNU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelorakan kembali dukungan untuk Palestina dalam momentum Muktamar ke-35 NU di Jombang, JawaTimur.

Semangat tersebut diwujudkan melalui pembacaan deklarasi Palestina Fonds 2.0, sebagai revitalisasi gerakan Palestina Fonds yang digagas KH Abdul Wahab Chasbullah pada tahun1938.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Ginanjar Sya’ban mengajak warga NU merefleksikan perjalanan panjangorganisasi dalam memberikan dukungan kepada Palestina.

Menurutnya, komitmen NU terhadap perjuangan dan kemerdekaan Palestina telah tumbuh jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Salah satu tonggak pentingnya terjadi dalam Muktamar NU di Menes, Banten, pada 1938, yang diinisiasi oleh KH Abdul Wahab Hasbullah atas restu KH M Hasyim Asy’ari,” ujar Ginanjar dalam sambutan di Aula Pondok Pesantren DarulUlum, Peterongan, Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Dalam sambutan yang bersamaaan dengan Silaturahmi LAZISNU (Silatnas) Sedunia itu, dia menjelaskan bahwaMuktamar NU di Menes Banten memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah NU.

Salah satunya sebagai momentum peneguhan komitmen organisasi terhadap rakyat Palestina.

Pada muktamar tersebut, KH Abdul Wahab Chasbullah menginisiasi gerakan Palestina Fonds atau Dana Palestina.