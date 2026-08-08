Muktamar ke-35 NU, Ketua PCNU Kediri Optimistis Gus Salam Mendapat Dukungan Mayoritas di Jatim

jpnn.com - Calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) menyambut baik deklarasi sejumlah kandidat menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Diketahui, sata satu kandidat selain Gus Salam, ialah Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin).

"Saya menyambut baik deklarasi para kandidat caketum PBNU, termasuk yang dari Jawa Timur, Gus Kikin. Kita (kandidat, red) berlomba kecakapan secara sehat untuk mendapatkan kepercayaan peserta Muktamar, baik dari PWNU, PCNU maupun PCI NU," kata Gus Salam dalam keterangan, Sabtu (8/8/2026).

Bagi Gus Salam, yang terpenting adalah adanya restu dan doa dari sesepuh NU dan kalangan pesantren sebagai penjaga jam'iyyah Nahdlatul Ulama.

"Dalam muktamar nanti harus fair, terbuka, dan kader-kader terbaik NU berpeluang sama untuk dipilih. Karena, start abad kedua NU harus dengan landasan mekanisme yang baik dan jauh dari intervensi pihak di luar NU yang membahayakan masa depan dan kepribadian jam'iyyah," tuturnya.

Gus Salam menyatakan kesiapan menjadi kandidat calon ketum PBNU setelah ada permintaan dan mendapat perintah dari para guru dan kiai yang merupakan sesepuh NU dan pesantren.

"Di balik perintah masyayikh itu, kan, ada harapan kepada Gus Salam, supaya NU ke depan, terutama PBNU lebih tentrem, ayem dan marem. Harapan sederhana, namun memiliki makna yang dalam dan luas," kata KH M. Makmun Mahfudz (Gus Makmun), Pengasuh PP Tabassam Al-Falah, Ploso Kediri.

Gus Makmun yang juga ketua PCNU Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengatakan harapan masyayikh maupun warga NU adalah ke depan tidak ada lagi kubu-kubuan di PBNU, jauh dari konflik internal, terselenggara sesuai jalan perjuangan NU dan memberi dampak yang nyata bagi warga NU di arus bawah.