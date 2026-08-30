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Muktamar Ke-35 NU Memanas, Gus Yahya Minta Massa Aksi Tenang dan Janji Cari Jalan Keluar

Muktamar Ke-35 NU Memanas, Gus Yahya Minta Massa Aksi Tenang dan Janji Cari Jalan Keluar
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Massa melakukan unjuk rasa di area Muktamar Ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026). Massa mendesak agar tidak menghalangi pencalonan calon yang hendak maju sebagai Ketua PBNU. ANTARA/ Asmaul

jpnn.com, JOMBANG - Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengimbau massa yang menggelar aksi protes di arena Muktamar Ke-35 NU, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, agar menjaga ketertiban persidangan dan berjanji akan merumuskan solusi bijaksana.

"Saya mohon agar lebih tenang. Saya pribadi, berjanji akan berusaha ikut mencari jalan keluar yang bijaksana dari ini yang bisa membuat tenang semua," kata Gus Yahya dalam pesannya kepada massa aksi, Sabtu.

Gus Yahya mengatakan dirinya mengakui K.H. Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sebagai salah satu kader NU yang unggul dan aktif.

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"Terkait dengan Gus Yusuf Chudlori, sebetulnya saya mengakui bahwa beliau adalah kader yang unggul dan aktif, termasuk yang unggul dibanding yang lain," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, secara pribadi dirinya berharap seluruh kader dapat diakomodasi dan memperoleh kesempatan untuk berperan di dalam organisasi.

Namun, para muktamirin telah mengambil keputusan terkait proses yang berlangsung dalam Muktamar ke-35 NU.

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"Seandainya tergantung saya pribadi, saya ingin semua bisa diakomodasi, semua mendapat kesempatan. Tapi para muktamirin sudah membuat keputusan," katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh calon Ketua Umum PBNU agar tidak melupakan Gus Yusuf sebagai salah satu potensi besar NU yang dapat memberikan manfaat bagi jam'iyyah.

Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengimbau massa yang menggelar aksi protes di arena Muktamar Ke-35 NU Jombang, agar menjaga ketertiban.

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