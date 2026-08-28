menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Muktamar NU: Cak Imin Tampaknya Kesal, 3 Kali Sebut 1 Kalimat

Muktamar NU: Cak Imin Tampaknya Kesal, 3 Kali Sebut 1 Kalimat

Muktamar NU: Cak Imin Tampaknya Kesal, 3 Kali Sebut 1 Kalimat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’Arif, Denanyar, Jombang. Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jpnn.com - JOMBANG - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkit kegagalan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam lima tahun terakhir.

Cak Imin mengungkap hal itu setelah menghadiri acara Majelis Pemberdayaan Manusia di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’Arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (28/8).

Menurutnya, kegagalan itu telah merusak ukhuah nahdiyin.

Baca Juga:

Pria yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menyebut NU secara umum harus mengevaluasi diri.

“Kegagalan lima tahun terakhir ini harus menjadi evaluasi karena muktamar merupakan forum evaluasi,” ujarnya seperti dikutip dari JPNN Jatim.

Muhaimin mengatakan, kegagalan pengurus pun terlihat dengan situasi di PBNU yang terus memanas.

Baca Juga:

"Saling pecat, berantem, kewibawaan para kiai pun hilang, saling mengancam tidak diberi SK,” katanya.

"Loyalitas hilang. Lalu harus bergantung kepada siapa? Satu-satunya cara bangun ukhuah, jangan mengulangi kesalahan,” katanya.

Cak Imin tampaknya kesal banget, hingga merasa perlu tiga kali mengulang satu kalimat yang sama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI