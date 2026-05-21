Muktamar NU: Menjaga Sang Pendiri NKRI dari Intervensi
Oleh: HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy - Warga NU, Kiai Kampung
jpnn.com - Menjelang Muktamar ke-35, suasana di tubuh Nahdlatul Ulama mulai memanas. Nama-nama bermunculan.
Silaturahmi politik makin intens. Poros-poros mulai saling membaca arah.
Sebagian bergerak terang-terangan, sebagian lain masih bergerak dalam ruang-ruang yang sunyi.
Semua tampak biasa saja bagi organisasi sebesar NU. Muktamar memang selalu menghadirkan dinamika.
Namun, ada satu hal yang akhir-akhir ini terasa mengganggu: bayang-bayang kekuasaan negara yang terlalu jauh masuk ke dalam rumah NU.
Kita mulai mendengar percakapan tentang siapa yang direstui penguasa, siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang mendapat dukungan jaringan negara, bahkan siapa yang dianggap “aman” bagi kekuasaan.
Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara.
Sebagai warga nahdliyin, saya merasa cara berpikir seperti ini bukan hanya keliru, tetapi juga menyakitkan secara historis.
Menjelang Muktamar ke-35, suasana di tubuh Nahdlatul Ulama mulai memanas. Nama-nama bermunculan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mencari Gus Rozin di Temu Nasional Ponpes, Cak Imin: Penting nih Menjelang Muktamar
- Menuju PBNU yang Membumi & Berwibawa
- Menjelang Muktamar NU, Gus Salam Mengantongi Pesan dari Situbondo
- Gus Miftah, Gus Yusuf, dan KH Imam Jazuli Curi Perhatian Nahdliyin di PKMNU
- Gus Lilur Minta Presiden Prabowo dan Jajarannya Harus Libatkan Masyarakat Madura Dalam Pengelolaan Gas
- Gus Lilur Apresiasi Menkeu Purbaya Mendorong Transformasi Rokok Ilegal dan Percepatan KEK Tembakau Madura