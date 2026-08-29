Muktamar NU Sempat Memanas, Suara Terdengar Keluar Ruangan

jpnn.com - JOMBANg - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang memanas Sabtu (29/8) sore.

Itu gara-gara sejumlah kandidat calon Ketua Umum PBNU menyarankan pemilihan dilakukan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa awalnya menyapa peserta muktamar saat rapat pleno di Gedung Serbaguna Ponpes Bahrul Ulum.

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"Izinkan saya menyampaikan hasil komunikasi saya pribadi dan juga orang-orang saya yang sangat saya percaya dengan calon ketua umum,” kata Kiai Zulfa saat rapat pleno.

Dia juga menyebut satu per satu kandidat calon Ketua Umum PBNU, mulai KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) dan KH Abdussalam Shohib (Gus Salam).

“Saya Zulfa Mustafa, Gus Kikin, Gus Rozin, Gus Yusuf, Gus Salam, sepakat pemilihan Ketua Umum (PBNU) dilakukan lewat mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi,” ujarnya.

“Dan saya memohon kepada caketum (calon ketua umum) yang lain agar bisa juga bersepakat seperti kami berlima. Terima kasih,” imbuhnya.

Merespons itu, sejumlah peserta Muktamar NU pun langsung bersorak hingga suaranya terdengar sampai keluar ruangan. Panitia pun berusaha untuk meredamnya.