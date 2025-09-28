menu
Muktamar PPP: Mardiono dan Agus Suparmanto Saling Klaim Terpilih Aklamasi, Kok Bisa?
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com - Dua kubu calon ketua umum dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta pada Sabtu (27/9/2025), saling klaim menang secara aklamasi.

Kedua calon ketum yang mengeklaim menang secara aklamasi ialah Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Ketua Umum terpilih PPP 2025-2030 Muhamad Mardiono. ilustrasi.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono disebut terpilih secara aklamasi sebagai ketum parpol berlambang Ka'bah masa bakti 2025-2030, dalam Muktamar PPP di Ancol.

Hal itu disampaikan Waketum PPP Amir Uskara saat jumpa pers setelah pelaksanaan hari pertama Muktamar PPP.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar X yang baru saja kami ketuk palunya," ucap Amir, Sabtu.

Dia menyebutkan penetapan Mardiono secara aklamasi sebagai ketua umum telah mendapatkan persetujuan dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP saat Muktamar X.

“Insyaallah, kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kami sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi," tutur Amir.

