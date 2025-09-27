menu
Muktamar X PPP Dimulai, Situasi Sudah Panas, Ada Kader yang Berteriak-teriak
Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini di Ancol, Jakarta. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini. Terutama, sebelum Plt Ketum partai kabah Muhamad Mardiono hendak menyampaikan pidato.

Diketahui, Muktamar X diawali dengan sambutan ketua panitia acara, yakni Arya Permana Graha yang juga kader PPP.

Arya kemudian menyelesaikan pidato. Pembawa acara mempersilakan Mardiono menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Muktamar X.

Tampak Mardiono berjalan ke depan panggung. Dia sudah berdiri di balik mimbar untuk siap menyampaikan pidato. 

Namun, sejumlah kader tampak berteriak ketika Mardiono mau memulai pidato. Tensi sempat meninggi karena mereka tak kunjung menyetop aksi.

Para pengamanan acara Muktamar X selanjutnya mendekati kader yang berteriak-teriak agar Mardiono bisa menyampaikan pidato.

Pembawa acara di sisi lain mengajak peserta Muktamar X untuk berselawat demi menurunkan tensi.

Selawat kemudian terlantun. Tensi kemudian sedikit menurun. Mardiono lalu membuka pidato dengan menyinggung soal perbedaan jangan sampai mengakibatkan perpecahan.

