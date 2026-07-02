Mulai 1 Agustus, 4 Marketplace Belanja Online Bakal Kena Pajak
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan pemungutan pajak terhadap empat marketplace akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan memberikan masa transisi selama satu bulan kepada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli agar menyesuaikan sistem sebelum mulai melakukan pungutan kepada para penjual (seller).
"Jadi, pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace,” kata Bimo di Jakarta, Rabu (1/7).
Namun, perubahan terletak pada mekanisme pemungutannya, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk.
Adapun Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Bimo menjelaskan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow.
“Serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak secara elektronik,” ungkap Bimo.
Menurut dia, dalam skema tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, yakni nilai transaksi yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan pemungutan pajak terhadap empat marketplace akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026
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