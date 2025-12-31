menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Mulai 1 Januari 2026, Tongkang Batu Bara Dilarang Melintas di Sungai Lalan

Mulai 1 Januari 2026, Tongkang Batu Bara Dilarang Melintas di Sungai Lalan

Mulai 1 Januari 2026, Tongkang Batu Bara Dilarang Melintas di Sungai Lalan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan akan menghentikan sementara aktivitas angkutan tongkang batu bara melalui alur Sungai Lalan atau tepatnya di kawasan Jembatan P6 Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. 

Penutupan dilakukan apabila kesepatakan pembiayaan tidak terpenuhi. 

Rencananya, penutupan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Baca Juga:

Gubernur Sumsel Herman Deru menerangkan, kebijakan penutupan alur sungai tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Pengguna Alur Sungai Lalan (AP6L), Forkopimda Provinsi Sumsel, dan Forkopimda Musi Banyuasin.

“Sesuai kesepakatan, apabila sampai 31 Desember pukul 24.00 WIB dana tidak terkumpul sesuai kebutuhan atau pekerjaan tidak berjalan, maka alur Sungai Lalan disepakati untuk dihentikan sementara dari aktivitas pelayaran,” terang Deru, Rabu (31/12).

Deru menegaskan keputusan tersebut bukan kebijakan sepihak dari pemerintah daerah, melainkan hasil mufakat seluruh pihak terkait.

Baca Juga:

“Ini bukan perintah gubernur, bukan perintah bupati. Ini kesepakatan bersama yang sudah disetujui semua pihak,” tegas Deru.

Kesepakatan tersebut kata Deru, juga melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghentikan sementara aktivitas angkutan tongkang batu bara melalui alur Sungai Lalan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI